Убийство адвоката по делу Вороненкова: появились новые подробности

Друг погибшего говорит, что перед стрельбой была драка

/ Фото: Pixabay

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Стали известны новые подробности нашумевшего преступления, в результате которого на охоте в Житомирской области от огнестрельного ранения погиб киевский адвокат Святослав Пархоменко. Напомним, он был защитником одного из подозреваемых в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Пархомено погиб в ходе вооруженного конфликта с браконьерами в лесу.

Как рассказал сайту "Сегодня" один из близких друзей адвоката, стрельбе в лесу предшествовала драка.

"На теле адвоката были обнаружены многочисленные гематомы. Это говорит о том, что была драка", – сообщил нам один из друзей погибшего.

В Житомирской областной полиции нам подтвердили факт драки перед стрельбой. По крайней мере, следствием установлено, что перестрелке предшествовал сначала словесный конфликт, а позже дело перешло к применению силы.

"Стрельбе предшествовал спор о том, кто и где может охотиться. Затем было применение силы. По нашим данным, в начале конфликта ныне пострадавший и погибший граждане стреляли друг в друга. Потерпевший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, в сознание не приходил", – сказала нам спикер облполиции Алла Ващенко.

По данным полиции, предварительная квалификация преступления – "Умышленное убийство" и "Незаконное обращение с оружием". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 ноября в Житомирской области произошел конфликт между егерями и браконьерами. Началась перестрелка, один человек погиб, еще один получил ранение.

Друзья и коллеги погибшего адвоката не верят в совпадение. Подробности – в сюжете:

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