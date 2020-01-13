В Нацполиции рассказали, что знают об убийце Амины Окуевой

Выйти на причастных к убийству добровольца Амины Окуевой полиция смогла, проверяя членов различных группировок.

Об этом на брифинге после задержания 55-летнего Игоря Редькина, подозреваемого в организации преступления, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"ДНК члена одной из ОПГ совпала с ДНК на автомате, из которого стреляли по авто Окуевой", – сказал он.

О задержанном сообщается, что он родом из Дагестна, а его группировка занималась давлением на бизнес и, не исключают следователи, имела связи в Европейском союзе.

На вопрос корреспондента "Сегодня" начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов опроверг информацию о том, что задержанный признал вину.

Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версия, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась.

Нацполиция надеется на помощь иностранных партнеров в расследовании.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

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