Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В Нацполиции рассказали, что знают об убийце Амины Окуевой

13 января, 14:25

Игорь Серов

Откуда родом предполагаемый лидер группировки и какие версии полиция не рассматривает

Выйти на причастных к убийству добровольца Амины Окуевой полиция смогла, проверяя членов различных группировок.

Об этом на брифинге после задержания 55-летнего Игоря Редькина, подозреваемого в организации преступления, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"ДНК члена одной из ОПГ совпала с ДНК на автомате, из которого стреляли по авто Окуевой", – сказал он.

О задержанном сообщается, что он родом из Дагестна, а его группировка занималась давлением на бизнес и, не исключают следователи, имела связи в Европейском союзе.

На вопрос корреспондента "Сегодня" начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов опроверг информацию о том, что задержанный признал вину.

Следователи пришли к выводу, что убийство было выполнено на заказ, но версия, что Окуеву могли убить из-за долгов, не подтвердилась.

Нацполиция надеется на помощь иностранных партнеров в расследовании.

Напомним, накануне глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании предполагаемого организатора убийства участницы боевых действий на Донбассе Амины Окуевой, автомобиль с которой расстреляли в пригороде Киева 30 октября 2017 года.

Как уже сообщалось, покушение произошло возле пгт Глеваха в Васильковском районе Киевской области, когда по автомобилю, в котором ехали Амина Окуева и ее муж, командир добровольческого батальона Адам Осмаев, открыли огонь из автомата.

Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг, который находился за рулем, был ранен в ногу.

Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производство. Рассматривались две версии: действия российских спецслужб и месть Адаму Осмаеву за то, что он пошел против чеченского главы Рамзана Кадырова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

покушение Амина Окуева Адам Осмаев

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налог
25 тысяч гривен за авто: кому придется заплатить транспортный налогАвто
Морозно и сухо: какие сюрпризы подготовила погода для украинцев
Морозно и сухо: какие сюрпризы подготовила погода для украинцевУкраина
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – Данилов
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – ДаниловУкраина
В Херсонской области произошла стычка лесников с
В Херсонской области произошла стычка лесников с "черными лесорубами": есть погибшийДругие регионы
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...