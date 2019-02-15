Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Убийство Гандзюк: Мангера арестовали с возможностью выйти под залог

Сегодня, 08:59

Сумма залога составляет около 2,5 миллионов долларов

Владислав Мангер
Владислав Мангер. Фото: Facebook
Убийство Гандзюк: Мангера арестовали с возможностью выйти под залог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/160/fe9/5c6160fe962c1.jpg Украина Сумма залога составляет около 2,5 миллионов долларов

В Киеве суд избрал меру пресечения для председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Под стражей чиновник будет находиться до 3 марта. Также, согласно решению суда, Мангер может выйти под залог в размере 2 млн 497 тыс. грн. Председателя Херсонского облсовета уже арестовали и отправили в СИЗО. Его адвокаты заявили, что недовольны таким решением и будут подавать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Мангер заявил в суде, что готов пройти полиграф.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины проверят заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к этому преступлению сотрудника спецслужбы.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых – Николая Новикова – из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим – Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский – помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

10 декабря, по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, убийство, мера пресечения, Гандзюк, мангер

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство Гандзюк: Мангера арестовали с возможностью выйти под залог". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мангер во второй раз заявил, что его жизни грозит опасность

Сегодня, 00:48

Председатель Херсонского облсовета отметил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк

В СБУ заявили, что проверят причастность своего сотрудника к убийству Гандзюк

Вчера, 23:21

Мангер на суде заявил о якобы причастности к указанному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

СМИ: Жена принца Чарльза Камилла напала на королеву Елизавету

Алина Гросу беременна первенцем?

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире
Загрузка...

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Сегодня, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Сегодня, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Вчера, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

13 февраля, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Пенсионеры получат дополнительно тысячу: кому надбавка не светит

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Королёва удивила своей фигурой