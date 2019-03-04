Убийство Гандзюк: Суд отказался продлевать меру пресечения Мангеру

Соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак

В Шевченковском райсуде не смогли избрать меру пресечения для Мангера. Фото: Апостроф

Убийство Гандзюк: Суд отказался продлевать меру пресечения Мангеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2fb/db4/5c62fbdb44c4f.jpg 2019-03-04T16:24:55+02:00 Украина Соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак

В понедельник, 4 марта, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак.

"В удовлетворении ходатайства отказать", – сказал судья.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. В ночь на 15 февраля ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 2 млн 497 тысяч 300 гривен.

Ранее главе Херсонского облсовета сообщили о подозрении в организации убийства Гандзюк. По мнению следователей, чиновник из-за личной неприязни к активистке пошел на крайние меры, так как она могла мешать его бизнес-интересам.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

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