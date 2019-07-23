Убийство Павла Шеремета: в Нацполиции раскрыли детали расследования

Следователи изучают сотрудничество Шеремета с убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым

Похороны Павла Шеремета в Киеве. Фото: AFP

Следователи, которые занимаются делом об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году, допускают, что его смерть могла быть связана с книгой о нападении России на Грузию в 2008 году либо с также убитым российским оппозиционером Борисом Немцовым.

Об этом на брифинге 23 июля сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

По его словам, следователи установили, что российские спецслужбы проводили на территории Украины спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые якобы принимали участие в конфликте 2008 года на стороне Грузии.

Князев напомнил об убийстве военного разведчика Ивана Мамчура в Ровно в сентябре 2016 года. На этом российские спецслужбы останавливаться не собирались, а хотели убить еще ряд офицеров из списка ФСБ.

"Киллера удалось установить, а одного из диверсантов – Олега Смородинова – задержать при пересечении российско-украинской границы с целью выполнения другого убийства. Он предстал перед судом. В своей книге "Погибшие мечты" Шеремет рассказывал именно о российско-грузинской войне 2008 года. Поэтому это также является объектом исследования Нацполиции", – заявил глава Нацполиции.

Он напомнил о том, что перед смертью Немцов и Шеремет работали над общей книгой.

"Не тайна, что погибший приятельствовал с Борисом Немцовым, расстрелянным в Москве в 2015 году. Совместно с Немцовым Шеремет работал над книгой "Исповедь бунтаря", которая печаталась в типографии Ярославля. Связь Шеремета и Немцова, источники финансирования, печать этих изданий, распределение грантовых средств и денег из фондов, к которым имел отношение Павел, также являются предметом исследования данного уголовного производства", – добавил Князев.

Напомним, что во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность силовикам за проделанную работу и обещал, что убийцы Шеремета будут найдены.

Брифинг представителей правоохранительных органов о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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