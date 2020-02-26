Убийство Шеремета: подозреваемые отказались помогать следствию – МВД

Антоненко, Кузьменко и Дугарь отказались от экспертиз и участия в следственных экспериментах

Трое арестованных фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета отказались от ряда экспертиз и участия в следственных действиях.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

"Несмотря на публичные заявления стороны защиты в СМИ о готовности их подзащитных помогать установлению истины в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, на самом деле подозреваемые отказываются участвовать в следственных действиях. Процесс проведения следственных действий усложняется", – говорится в заявлении.

Как оказалось, такое решение приняли трое арестованных – Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической", – отметили в МВД.

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В свою очередь Андрей Антоненко в ходе допроса отказался от дачи показаний и от следственного эксперимента, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной) экспертиз.

"Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", – уточняют в МВД.

При этом ранее все трое подозреваемых отказались от проверки на детекторе лжи, хотя ранее Дугарь принимала участие в этом исследовании, когда его инициировали адвокаты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

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В то же время ведомство заявило о намерении рассекретить материалы более 500 негласных разыскных действий по делу Шеремета, чтобы процесс расследования был "прозрачным".

"В связи с повышенным вниманием общества и с целью полного и прозрачного процесса расследования резонансного преступления следователи Нацполиции... рассекречивают материалы негласных следственных (разыскных) действий и проводят 32 судебные экспертизы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Яна Зинкевич заявила о наличии алиби у Яны Дугарь – по ее словам, в день убийства Шеремета девушка находилась в зоне боевых действий на Донбассе.

В свою очередь адвокаты Яны Дугарь заявили, что доказательств вины их подзащитной до сих пор нет.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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