Убийство журналиста Павла Шеремета: глава Нацполиции отчитался о ходе расследования

Отсутствие опознавательных знаков у преступников усложняет их идентификацию, отметили в полиции

Сергей Князев. Фото: Л. Грубник

Убийство журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле в центре Киева 20 июля 2016 года, остается нераскрытым. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Мы понимаем, что общество ждет результатов и фамилий лиц причастных к преступлению, но их озвучивать сейчас преждевременно", – сказал он.

Глава Нацоплиции отметил, что материалы наблюдения изъяли более чем с 200 камер видеонаблюдения. Факт закладки взрывчатки был зафиксирован на видео. Также на видео зафиксировано движение преступников по Киеву после закладки взрывного устройства.

Князев отметил, что отсутствие опознавательных знаков у преступников усложняет их идентификацию.

Кроме того, на видео попал человек, который, как полагают правоохранители, дистанционно привел в действие взрывное устройство.

"Транспортное средство проезжало мимо него, он имел возможность идентифицировать лицо, которое было за рулем. Только после этого он привел в действие взрывное устройство", – сказал Кнызев.

По его словам, во время расследования опрошено более 3 тысяч человек, проведено 26 комплексных экспертиз. Также суд разрешил провести 146 негласных сыскных действий.

По словам Князева, много времени ушло на судебные тяжбы с операторами связи о сохранении интересующей следствие информации.

Отдельно проверяется причастность экстремистских групп и лиц, которые пытались своими преступными действиями добиться смены власти.

"Шеремет сообщал о слежке за ним, эту информацию тщательно проверили правоохранительные органы", – сказал Князев.

В правоохранительные органы 15 стран направлены ходатайства о помощи. От компетентных органов 9 стран получены материалы выполненных ходатайств

Также Нацполиция тщательно изучила творчество Шеремета.

"Не тайна, что погибший дружил с Немцовым, которого расстреляли в Москве… Этот факт тоже является предметом исследования правоохранителей", – добавил Князев.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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