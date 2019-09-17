Участвовал в двух войнах, но не в Чечне: Карпюк рассказал, за что его пытали в России

Бывший политзаключенный помогал чеченцам «гуманитаркой» и назвал две причины, почему не воевал за них

Николай Карпюк. Скриншот

Бывший узник Кремля Николай Карпюк рассказал о пытках в российском плену, чтобы заставить его признать участие в Чеченской войне против России. Однако он не повоевал на стороне чеченцев. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, одним из излюбленных средств пыток у тюремщиков было электричество.

"Пытки были с 21 по 25 марта (2014), меня каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение всего этого времени спать. Возвращали в изолятор временного содержания, там проводили в комнату для проведения следствия, и там, в этой комнате, держали в металлической клетке размером один на один метр и не давали спать. Хотели от меня признаний, что я участвовал в Чеченской войне", – заявил Карпюк и добавил, что после прекращения пыток к нему уже относились нормально.

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Бывший узник Кремля объяснил, что он воевал в приднестровском конфликте (на стороне Приднестровья) и в грузино-абхазском конфликте (на стороне Грузии), а за чеченцев против РФ не воевал и назвал две причины.

"Я скажу откровенно – я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, я был командиром УНСО в войне в 1993 году в Абхазии, долго там провоевал и был ранен, но на Чеченскую войну я не отправлялся, учитывая две причины. Причина первая – в то время у меня была очень больна мама, она и умерла в марте 1995 года, и вторая – я не поддерживал участие нашей организации в этой войне, мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам, но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму", – добавил он.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Карпюк рассказывал, как другому политзаключенному Станиславу Клыху российские тюремщики вживляли чип. Он заподозрил, что и ему в нем появился имплант.

19 мая 2016 года в Верховном суде Чечни украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху присяжные вынесли обвинительный вердикт. Их обвинилив убийстве российских военнослужащих в Грозном во время российско-чеченской войны в 1994-1995 годах. Они свою вину отрицали.

26 мая судья Верховного суда Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев, согласно которому наши соотечественники на двоих получили почти 50 лет тюрьмы. Карпюк был приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.

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