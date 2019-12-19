Учиться всю жизнь: основатель Prometheus – о трендах современного образования

Иван Примаченко. Фото: личный архив

Реклама

Основатель курсов Prometheus Иван Примаченко рассказал нам об основных трендах в современном образовании. По его словам, основных направлений, в которых развивается мир, сейчас четыре.

Один из основных трендов, по его мнению – цифровые технологии. Но преувеличивать их проникновение в школы и университеты пока не стоит:

"Конечно, становится больше элементов смешанного обучения, когда используются онлайн-курсы в учебном процессе. Но пока это проникновение можно считать небольшим", – поясняет Иван.

Второй важный тренд, по словам основателя Prometheus – то, что происходит массово, – онлайн-курсы для широкой аудитории. Не все они являются бесплатными — например, Coursera закрывает часть контента для тех, кто не оплатил его. С другой стороны, на базе онлайн-курсов Coursera и edX предлагают полноценные степени от топовых университетов мира.

Также появляются микромагистерские программы, когда часть магистерской программы можно пройти онлайн. Затем можно обучение на этом завершить или использовать диплом и поступить на полную программу этого университета и иметь преимущество при поступлении. В этом участвуют Массачусетский технологический институт, Колумбийский университет – это топовые университеты, – перечисляет Иван.

Еще один, более обширный тренд – это обучение в течение всей жизни: граница между моментом, когда человек учится и работает, размывается. Ранее была четкая граница: закончил университет, получил диплом — и пошел работать.

На Западе от этого отходят: выпускник школы может взять gap year – не вступать год в университет, а заниматься собственным проектом или просто путешествовать. Затем поступают в университет, учатся четыре года и идут работать. Впоследствии возвращаются на магистерскую программу, снова идут работать, возвращаются в университет на повышение квалификации, – поясняет основатель Prometheus.

Нет больше основы, на которой строится работа, уверен Примаченко, зато появились циклы: учеба-работа-учеба... Причем обучение осуществляется не только университетами, но и семинарами, краткосрочными учебными программами, онлайн-курсами, книгами.

Сравнительно новый тренд, о котором пока меньше говорят, – это адаптивное обучение, уточняет Иван Примаченко.

Это теоретически простые системы, которые отслеживают, что студент знает, а что нет, и выстраивают для него персонализированный путь от его нынешнего уровня к ожидаемому. Поскольку обучение персонализировано, оно более эффективно. Современные сервисы обучения английскому языку и математике базируются на таком алгоритме. Но практически их воплотить сложно, поэтому пока их не так много, – говорит Иван Примаченко.

Подробнее о том, что происходит сейчас в образовательной сфере Украины, читайте в нашей статье "Работа учителя будет автоматизирована одной из последних": интервью с Иваном Примаченко, основателем Prometheus.

Напомним, ранее мы писали о первом в Европе креативном пространстве для работников образования, которое открылось в Киеве:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама