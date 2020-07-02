"Удар по системе ПВО": в ракетных бригадах проводят масштабные обыски

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины оказалась под угрозой из-за следственных действий силовиков. В трех воинских частях зенитно-ракетных бригад ВСУ Государственное бюро расследований проводит обыски и уже изъято важное оборудование.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Facebook.

"ГБР наносит очередной удар по системе противовоздушной обороны страны. Ко Дню зенитных ракетных войск, который будем отмечать завтра, 3 июля, Государственное бюро расследований делает очередной "подарок" защитникам неба. 1 июля в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил (воинская часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления ГБР в Хмельницком. На основании постановления Хмельницкого суда, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъято четыре сверхвысокочастотных прибора (клистроны) и соответствующую сопровождающую документацию", – говорится в сообщении.

Военные объяснили, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Также они указали, что суд разрешил лишь осмотреть воинскую часть, но не изымать оборудование.

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Также обыски проходят в бригадах ПВО в Одесской (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836) областях.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время, когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи", – сетуют в Воздушных силах.

Изъятые сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Военные отмечают, что отсутствие изъятого оборудования может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

Напомним, ранее мы показывали впечатляющие кадры масштабных учений сил ПВО. Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы. Военные показали, как будут защищать украинское небо от вражеского вторжения.

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