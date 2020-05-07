Угоняли элитные машины: копы разоблачили банду, "работавшую" в нескольких областях (фото и видео)

Краденые машины угонщики предлагали вернуть за вознаграждение или продавали на запчасти

Копы разоблачили банду угонщиков элитных автомобилей – были украдены пять машин стоимостью около 10 миллионов гривен. Краденые машины они предлагали выкупить их владельцам или разбирали их и продавали на запчасти.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции.

"Сотрудники департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Полтавской и Черниговской областей… пресекли деятельность межрегиональной организованной преступной группы. Злоумышленники "специализировались" на похищении автомобилей элитных марок Toyota, Lexus, Range Rover", - говорится в сообщении.

Реклама

По данным расследования, фигуранты использовали самые современные технологии, чтобы открыть машину и завести ее. Угнанные машины доставляли в заранее подготовленные места.

Полицейские провели 19 санкционированных обысков на территории Киевской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областей, были изъяты автомобили, в том числе с иностранной регистрацией, радиостанции, различные номерные знаки, а также другие вещественные доказательства.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 мая

Реклама

По данным полиции, была установлена причастность фигурантов к похищению пяти автомобилей, им сообщили о подозрении по статье "Незаконное завладение транспортными средствами, причинившее крупный материальный ущерб", которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве машины воруют чаще, чем в других городах, – до 20 автомобилей в день. И в основном по праздничным дням. Как защитить свой автомобиль, новости "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей .

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса . В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама