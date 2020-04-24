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"Украина 24" продолжает социально значимый спецпроект "Украина на связи: телемост с медиками страны"

24 апреля, 09:44

Александр Мещерский

Врачи расскажут о работе во время эпидемии коронавируса

24 апреля телеканал различных мнений "Украина 24" продолжает социально значимый спецпроект – "Украина на связи: телемост с медиками страны". В эфире информационного телеканала медики Украины поведают о работе во время карантина и расскажут, действительно ли они обеспечены всем необходимым в борьбе с коронавирусом.

"Сегодня, собственно, как и всегда, наши жизни спасают медработники, которые, в свою очередь, подвергаются опасности. К сожалению, из-за пандемии коронавируса заболеваемость среди медицинского персонала быстро растет. Канал "Украина 24" считает своим долгом предоставить возможность высказаться настоящим героям — врачам. Как на самом деле работают больницы в разных уголках Украины? Готовы ли они к новым пациентами с диагнозом — коронавирус? На эти и другие вопросы зритель услышит ответ в пятницу, 24 апреля, из уст украинских врачей", — рассказал Юрий Сугак, главный редактор "Новостной Группы Украина".

В 8:30 в марафоне "Украина на связи: телемост с медиками страны" появятся министр здравоохранения Украины Максим Степанов и заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

С 8:40 до 17:40 к эфиру присоединятся врачи и представители больниц из разных городов Украины: Людмила Волошина, Владимир Мордюк, Владимир Корсунов, Любомир Рак, Владислав Головащенко, Ярина Дубина, Виктор Готка, Инесса Шевченко, Сергей Цинтар, Елена Партоева, Роман-Иосиф Остяк, Стефа Подгорная и другие.

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С 18:00 до 20:00 итог важной беседы подведет ведущий Тигран Мартиросян в авторской программе "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Смотрите телемарафон "Украина на связи: телемост с медиками страны" на главном информационном канале "Украина 24".

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