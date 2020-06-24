Украина бьет антирекорды по коронавирусу: Степанов обратился к украинцам

Растет количество людей, которые госпитализируются каждый день, предупредил министр

В Украине вторую неделю подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с COVID-19 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Две недели мы наблюдаем рост количеств инфицированных на коронавирус. Уже две недели каждое утро я обращаюсь к вам, уважаемые украинцы относительно соблюдения тех рекомендаций тех правил, которые были установлены министерством здравоохранения", - сказал министр.

По его словам, в первую очередь, речь идет о масочном режиме, дезинфекции и использовании антисептиков.

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"Соблюдение этих правил делает нашу жизнь безопасной. У нас уменьшается шанс попасть в больницу. У нас уменьшается шанс попасть на искусственную вентиляцию легких в связи с осложнениями, которые дает COVID-19. Почему-то мы упрямо не хотим соблюдать эти правила. Результат Covid показывает очень и очень быстро. У нас не только растет количество инфицированных, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день", - сказал Степанов.

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Как сообщалось, за прошлые сутки, 23 июня, COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. Это самое большое число зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии в Украине.

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