Украина бьет коронавирусные антирекорды: Степанов назвал причину

В Украине растет количество случаев заражения COVID-19 из-за того, что украинцы стали пренебрегать правилами карантина. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в стране сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о конкретных причинах, еще раз хочу подчеркнуть, то, что я уже говорил. Смягчение карантина – это не его отмена. То, что мы перестали соблюдать те правила, которые установлены в стране и рекомендованы Минздравом, и видим те цифры, которые я каждый день озвучиваю. И это главная причина", – отметил Степанов.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация ухудшается в Закарпатской и Львовской областях, а также в Киеве.

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"Да, мы увеличиваем количество тестирований, но при этом мы видим распространение коронавирусной болезни. Вирус не выбирает по региону, полу и возрасту. Поэтому, если не будем жестко соблюдать правила карантина, мы будем видеть такие цифры и будем вынуждены вводить дополнительные ограничения", – добавил министр.

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Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 июня в стране зафиксировано 30506 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 753 случая инфицирования. Это новый антирекорд. Вчера было зафиксировано рекордные 683 случая.13 976 человек выздоровели, 880 – умерли.

Комиссия Минздрава намерена рассмотреть ужесточение карантина.

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