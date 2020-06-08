Украина борется с коронавирусом: трансляция брифинга Минздрава

В Украине наконец снизилось количество новых заболевших

В Украине после нескольких дней роста количества новых случаев заражения коронавирусом эта тенденция пошла на спад – если 6 июня обнаружили 485 инфицированных человек, то вчера таковых было уже 463.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 8 июня. Трансляцию смотрите ниже:

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Тем временем в Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. С 15 июня планируется полноценное возобновление работы кафе и ресторанов, а также внутреннего и международного авиасообщения.

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При этом в Минздраве отмечают, что ситуация в Киеве, а также Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях не соответствует критериям для смягчения эпидемиологических мер.

А ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о первых результатах тестов украинцев на наличие иммунитета к коронавирусу. Так, только у 1624 человек из 40,6 тысяч тех, кто сдал иммуноферментные анализы (ИФА), обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу входит в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19.

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