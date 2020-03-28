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Украина договаривается о поставках противомалярийного препарата для лечения COVID-19

28 марта, 16:58

Татьяна Очеретяна

Действующее вещество показало эффективность при лечении коронавируса

Украина ведет переговоры о поставке препаратов с гидроксихлорохином – действующим веществом для лечения малярии, которые продемонстрировали также эффективность при лечении COVID-19. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения именно COVID-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим", – сказал он.

Также Радуцкий отметил, что переговоры о закупке препарата ведутся, в частности с Индией.

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"Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", – сказал он.

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Напомним, ранее американские ученые рассказали, когда будет готова вакцина от COVID-19. На данный момент, по словам ученого, американские вакцины находятся в первой фазе тестирования.

В то же время уточнялось, что разработка эффективной вакцины от коронавируса учеными займет 12-18 месяцев и будет готова не раньше 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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