Украина договорилась о безвизе с еще одной экзотической страной
Впервые в истории двусторонних отношений произошли консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой
Украина и Коста-Рика договорились о заключении двустороннего соглашения о безвизовом режиме. Об этом в Facebook сообщил Департамент консульской службы МИД.
"С целью институализации решение коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на ее территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе", – отметили в департаменте.
Как отмечается, впервые в истории двусторонних отношений произошли консульские консультации между Украиной и Коста-Рикой.
Делегации проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав и интересов граждан и юридических лиц обоих государств, обменялись основными достижениями консульских служб и обсудили перспективы расширения взаимной консульского присутствия.
Напомним, 15 мая в Лондоне было подписано Соглашение между Правительствами Украины и Содружеством Доминики об отмене визовых требований.
Напомним, что Кабмин поддержал безвиз с еще одной европейской страной, Северной Македонией. Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный – с 54 и визовый – с 58.
Кроме того, правительство одобрил проект соглашения с правительством Эквадора о взаимной отмене визовых требований. Отметим, соглашение предусматривает, что граждане Украины смогут находиться на территории Эквадора на срок не более 90 дней, который обновляется на новый срок в 90 дней на протяжении одного года с даты первого въезда.
Как мы писали ранее, за два года действия безвизового режима Украины со странами ЕС и Шенгенской зоны украинцы совершили более 33 миллионов поездок заграницу.
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