Украина экстрадировала в Россию мужчину за преступление 13-летней давности

Архивное фото / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Спустя месяц после того, как Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве спортсмена, в РФ экстрадировали 36-летнего мужчину, которому в этой стране может грозить пожизненное лишение свободы.

Российские следователи утверждают, что в 2006 году его наняла жительница Архангельской области, чтобы убить своего сожителя.

Втроем с жертвой и другим знакомым они выехали в лес, где потерпевшего и убили. Киллеры пытались закопать тело, но скрыть улики им помешал грибник.

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Следователи выяснили, что после случившегося разыскиваемый покинул Россию, используя паспорт гражданина иностранного государства (какого – не указывается), сменил фамилию и другие персональные данные.

Впоследствии Россия объявила его в международный розыск и внесла в списки Интерпола. Убийцу задержали в украинском аэропорту и, спустя 13 лет после убийства, экстрадировали в Россию.

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В отношении мужчины расследуется уголовное дело за убийство, за что в РФ предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в прошлом году в Украину из Швейцарии экстрадировали бывшего совладельца агрохолдинга "Мрия" Николая Гуту, разыскиваемого за мошенничество в особо крупных размерах.

А этим летом Россия экстрадировала в Украину 67-летнего жителя Хмельницкого, который намеревался скрыться в РФ от обвинений в педофилии.

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