Украина хочет расширить сотрудничество с Эстонией в сфере киберзащиты

Эстония, как и Украина, вступает в избирательный сезон, перед странами стоят общие цели

Украина намеревается расширить сотрудничество с Эстонией в сфере киберзащиты, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с министром иностранных дел Эстонской Республики Свеном Миксером в Киеве.

Миксер уточнил, что Эстония так же, как и Украина, вступает в избирательный сезон – 3 марта следующего года состоятся выборы в парламент Эстонии. В этом контексте стороны обсудили киберугрозы. Климпуш-Цинцадзе отметила, что вместе с войной на востоке Украины не менее опасны угрозы в киберпространстве, особенно когда речь идет о выборах 2019 года.

Она также добавила, что для предотвращения вмешательств в избирательный процесс Украина активно работает с НАТО, в частности, в рамках трастового фонда по вопросам кибербезопасности, а также на двустороннем уровне с некоторыми странами.

"Учитывая наши общие вызовы в избирательный период, будем рады расширять возможности сотрудничества с Эстонией по киберзащите", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Стороны обсудили также и ряд других важных вопросов двустороннего сотрудничества между Украиной и Эстонией, в частности, приоритеты сотрудничества с Европейским Союзом и НАТО, продвижение реформ в Украине, деятельность антикоррупционных органов, войну на Донбассе.

Вице-премьер-министр отметила, что Украина высоко ценит уровень отношений с Эстонией, в частности, за ее постоянную поддержку в признании территориальной целостности Украины, санкционное давление на Россию, а также то, что Эстония была первой страной, которая признала Голодомор и приняла соответствующую резолюцию в парламенте.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии отметил, что Голодомор 30-х годов – это трагическая страница не только в истории Украины, но и всего цивилизованного мира.

"Очень важно помнить последствия страшной тирании, которая истребила миллионы украинцев, такая память поможет нам быть сильнее и мудрее в будущем", – отметил Миксер.

Обсуждая тему многосторонних отношений, вице-премьер-министр отметила, что Украина ценит поддержку Эстонии относительно усилий по интеграции в ЕС и НАТО. По ее словам, сейчас для Украины в приоритете остаются четыре сферы сотрудничества с Евросоюзом – это энергетический и цифровой рынок ЕС, углубление сотрудничества в таможенных вопросах, а также в сферах юстиции, свободы и безопасности.

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