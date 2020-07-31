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Украина и Беларусь проводят спецоперацию на границе: что происходит

31 июля, 17:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пограничная операция «Зубр-2020» продлится до октября

Вслед за сообщениями о том, что Киев и Минск договорились усилить сотрудничество пограничных ведомств, стало известно, что на границе Украины с Беларусью уже более недели продолжается совместная пограничная спецоперация.

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"В рамках противодействия противоправной деятельности на украинском-белорусском участке государственной границы с середины июля этого года началась совместная специальная пограничная операция "Зубр-2020", -сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечается, такие совместные мероприятия между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. Нынешние мероприятия продлятся до конца октября.

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"В настоящий момент проходит основной этап операции. В частности, происходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия, как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что 30 июля пограничники Беларуси сообщили украинским коллегам об усилении пограничного режима.

Как известно, после задержания под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера власти страны приняли решение усилить охрану границ.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, чтозадержанные в Беларуси наемники Вагнера "засветились" в Судане, Крыму и на Донбассе.

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Беларусь Украина госпогранслужба

Источник: Сегодня

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