Украина и Франция обсуждают новый проект для пограничников
МВД ведет переговоры о начале производства легких патрульных кораблей из алюминия для ГПСУ
В Украине может начаться совместное с Францией производство новых патрульных кораблей для пограничников.
В своем Twitter глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о переговорах с министром финансов Франции о перспективах такой инициативы.
"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность – алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине", – пишет Аваков.
К достоинствам нового типа катеров он отнес легкость и маневренность для мониторинга границы и спецопераций.
Стоит отметить, что глава МВД прибыл во Францию, где проходит 53-й международный авиакосмический салон Le Bourget.
Данное мероприятие считается одной из ведущих мировых специализированных площадок авиакосмического сектора. В этом году организаторы заявили об участие в авиасалоне 2500 компаний из 49 стран.
Напомним, ранее Национальная гвардия Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получили по одному вертолету Airbus H225 Super Puma французского производства.
Мы также писали, что МВД заключило с Airbus Helicopters соглашение на поставку новейшего современного вертолета H-145 для Единой системы авиационной безопасности.
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