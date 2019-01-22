Украина и Израиль договорились о военном сотрудничестве: в Минобороны раскрыли детали
"Укроборонпром» и израильская компания Elbit Systems Ltd договорились о совместном сотрудничестве
Государственный концерн "Укроборонпром" подписал Меморандум о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems Ltd. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Документ был подписан во время официального визита в Израиль министра обороны Украины Степана Полторака.
"Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по системам обеспечения связи, наблюдения и разведки для сухопутных и воздушных сил, воздушно-спасательному оборудованию, радиолокационным станциям, оборудованию для защиты портов, модернизации бронетанковой техники", - говорится в сообщении.
Меморандум предусматривает, что реализация дальнейших проектов будет происходить с использованием механизмов обмена технологиями и практическим опытом применения новых вооружений.
В Минобороны отметили, что Elbit Systems Ltd является высокотехнологичной компанией, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушных, сухопутных и военно-морских систем, а также продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.
Как известно, президент Украины Петр Порошенко 20-21 посетил с официальным визитом в Израиль.
Вы сейчас просматриваете новость " Украина и Израиль договорились о военном сотрудничестве: в Минобороны раскрыли детали". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль нанес удар по блокпосту ХАМАСа в Секторе Газы
Танковые удары стали ответом на обстрел израильских военных с территории Газы
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем сделает жизнь людей лучше – Порошенко
Президент отметил, что Украина изучила опыт Израиля не только в экономической сфере, но и в военной