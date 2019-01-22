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Украина и Израиль договорились о военном сотрудничестве: в Минобороны раскрыли детали

Сегодня, 16:56

"Укроборонпром» и израильская компания Elbit Systems Ltd договорились о совместном сотрудничестве

Фото: Минобороны Украины
Украина и Израиль договорились о военном сотрудничестве: в Минобороны раскрыли детали //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72d/595/5c472d595981b.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72d/595/5c472d595981b.jpg Украина "Укроборонпром» и израильская компания Elbit Systems Ltd договорились о совместном сотрудничестве

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал Меморандум о сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems Ltd. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Документ был подписан во время официального визита в Израиль министра обороны Украины Степана Полторака.

"Документ определяет дальнейшее развитие совместных проектов по системам обеспечения связи, наблюдения и разведки для сухопутных и воздушных сил, воздушно-спасательному оборудованию, радиолокационным станциям, оборудованию для защиты портов, модернизации бронетанковой техники", - говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает, что реализация дальнейших проектов будет происходить с использованием механизмов обмена технологиями и практическим опытом применения новых вооружений.

В Минобороны отметили, что Elbit Systems Ltd является высокотехнологичной компанией, которая занимается реализацией оборонных программ во всем мире, разработкой и поставкой широкого спектра воздушных, сухопутных и военно-морских систем, а также продуктов для обеспечения обороны и национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко 20-21 посетил с официальным визитом в Израиль.

Израиль, меморандум, укроборонпром

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