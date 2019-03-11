Украина и Россия судятся за "скифское золото": стало известно, когда огласят решение

Суд в Нидерландах рассматривает апелляцию крымских музеев

Фото: Wikipedia

Украина и Россия судятся за "скифское золото": стало известно, когда огласят решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/663/353/5c86633538689.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/663/353/5c86633538689.jpg 2019-03-11T15:33:50+02:00 Украина Суд в Нидерландах рассматривает апелляцию крымских музеев

Решение апелляционного суда Амстердама пол делу о "скифском золоте" может быть принято за период от двух до шести месяцев. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов во время перерыва в суде, передает "Укринформ".

"Рассмотрение дела в апелляции должно продолжаться сегодня целый день, а дальше мы будем ждать решения апелляционного суда, которое может быть принято в промежуток нескольких месяцев, от двух до шести в зависимости от того, насколько суд предоставит приоритет этом деле", – сказал Петухов.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама сегодня, 11 марта, начал слушания по делу о "скифском золоте". На этот раз рассматривается апелляция музеев аннексированного Россией Крыма на решение о возвращении Украине коллекции "скифского золота".

Суды за "скифское золото": история вопроса

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть "Скифское золото" в Украину.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина и Россия судятся за "скифское золото": стало известно, когда огласят решение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.