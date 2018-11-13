Украина и США подписали соглашение о безопасности на атомных объектах

Сегодня, 09:37

Страны договорились и в дальнейшем противодействовать строительству "Северного потока – 2"

Перри и Климкин подписали соглашение. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Перри и Климкин подписали соглашение. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Украина и США подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Это было сделано по результатам переговоров министра иностранных дел Павла Климкина и американского министра энергетики Рика Перри, сообщает пресс-служба МИДа.

Так, министры во время встречи обсудили вопросы украинско-американского сотрудничества в энергетической сфере, в частности, усиление энергетической независимости Украины, а также договорились противодействовать и дальше реализации российского проекта "Северный поток – 2". Они согласились, что строительство Россией этого газопровода подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

По результатам встречи Климкина и Перри была подписана совместная Декларация о намерении продлить на пять лет действие Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно повышения эксплуатационной безопасности, снижения степени риска эксплуатации и укрепления систем регулирования гражданских атомных объектов в Украине.

Напомним, в 2017 году Украина и США возобновили действие соглашения между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (КЯР США) по обмену технической информацией и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.

Также вчера Перри встречался с президентом Петром Порошенко. Они обсудили противодействие строительству "Северного потока – 2", а также в ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского Стратегического энергетического диалога.
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"Сегодня"

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