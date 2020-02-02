Украина на пороге эпидемии гриппа: Супрун назва лучшие средства защиты

Базовые правила помогут сделать организм более устойчивым к простуде и гриппу

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В сезон высокой заболеваемости гриппом и на фоне гибели 13 украинцев из-за вызванных болезнью осложнений важно не терять бдительности и сосредоточиться на профилактике ОРВИ.

С таким призывом выступила бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, что эпидемический порог заболеваемости в стране за прошлую неделю был превышен на 1,4%, но подчеркнула, что это не значит начало эпидемии гриппа.

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Супрун опубликовала базовые рекомендации, которые помогут сделать организм более устойчивым к простуде и гриппу:

тщательно мыть руки водой и мылом;

не касаться носа, рта или глаз грязными руками;

избегать тесного контакта с людьми, которые имеют симптомы болезни;

регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку;

привиться от гриппа;

сбалансированно питаться, пить достаточно жидкости и сохранять физическую активность.

Экс-глава Минздрава также призвала не поддаваться панике из-за вспышки в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV, который до Украины еще не дошел, и напомнила, что чрезмерный стресс также может влиять на защитные функции организма.

Тем, кто все же заболел, Ульяна Супрун советует:

не заниматься самолечением и проконсультироваться со своим семейным врачом;

не переносить болезнь "на ногах" и оставаться дома в случае заболевания;

сбалансированно питаться, пить достаточно жидкости, проветривать и увлажнять комнату.

Напомним, что в связи с массовым распространением гриппа в ряде регионов Украины, где фиксируется заболевание среди подростков, объявили карантин.

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