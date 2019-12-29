Украина обменяла преступников-негодяев на украинских героев – представитель президента в КСУ

Федор Вениславский считает, что Украина показала всему миру, что она ценит каждого своего гражданина

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что обменяв преступников негодяев на украинских героев, Украина "демонстрирует всему миру, что она ценит каждого своего гражданина и в дальнейшем бороться за каждого украинца". Об этом Вениславский написал на своей странице в "Фейсбук".

"В эти минуты Украины передает представителям российской стороны преступников, которые расстреливали Майдан, подрывали мирные демонстрации, совершали другие страшные преступления, в обмен на освобождение из плена украинских героев. Многочисленные "эксперты" и оппозиционные политики подвергают эти действия украинской власти сокрушительной критике, забывая при этом, что и раньше Украина обменивал на наших героев таких же преступников негодяев", – написал Вениславский.

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Он напомнил, что "в обмен на Надежду Савченко Украина также отдала России кадровых российских военных разведчиков, которые убивали украинских военнослужащих".

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"Также стоит напомнить, что расследование расстрелов Майдана и террористических актов в Харькове скоро уже 6 лет. Что или кто мешал установлению справедливости? А Россия, потребовав освобождения убийц героев Небесной сотни или харьковских террористов, фактически официально признала, что они выполняли приказы из Москвы. А если бы Украина отказалась выдать России беркутовцев и террористов, то очень скоро после судебных приговоров они могли бы выйти на свободу по "закону Савченко", а наши герои так и остались бы в плену, ежедневно рискуя жизнью. Кто бы от этого выиграл?", – отметил представитель президента в КС.

Как сообщал сайт "Сегодня", на КПП "Майорское" под Горловкой прошел обмен пленными. Украинцев, которых удерживали в так называемых "ДНР" и "ЛНР", на родной земле встречали со слезами на глазах.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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