Украина отменила для эстонцев бесплатные визы

С 2018 года граждане Эстонии могли без уплаты консульского сбора оформлять визы

/ Фото: Depositphotos

Украина отменяет бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии в зеркальном порядке. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров.

Это связано с тем, что Эстония отменила со своей стороны бесплатные визы для украинцев.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 18 июля 2018 № 517 "Об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики", – говорится в распоряжении правительства.

Реклама

Отметим, что согласно предыдущему распоряжению Кабмина, Министерство иностранных дел на условиях взаимности с 2018 года обеспечивало оформление долгосрочных виз эстонцам по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Эстония приняла решение, согласно которому теперь украинцам придется платить пошлину за долгосрочные визы в эту страну. В Министерстве иностранных дел Эстонии объясняли, что принципиальное решение по этому вопросу было принято при обсуждении бюджетной стратегии весной 2019 года.

В тренде Палач зверски замученного сирийца ранее "засветился" на Донбассе

"Поскольку с июня 2017 года для въезда в Европейский союз гражданам Украины с биометрическими паспортами виза не требуется, а бесплатная долгосрочная виза в основном выдается для работы, наличие исключения для граждан Украины при взимании госпошлины больше не обосновано", – сказала представитель министерства Лиза Тоотс, добавив, что в индивидуальных случаях по-прежнему сохранится возможность освобождать граждан Украины от уплаты пошлины.

Напомним, согласно данным компании Henley&Partners, Украина поднялась в рейтинге паспортов. Наша страна разделила с Колумбией 43-ю строчку в международном Индексе паспортов.

Отметим, что с 1 июля в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама