Украина подписала соглашение об упрощении визового режима с Маршалловыми Островами

Украина и тихоокеанское государство Микронезии Маршалловы Островаподписали соглашение об упрощении визового режима. Церемония подписания состоялась в посольстве Украины в США, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отныне украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых Островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", – говорится в сообщении.

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Этот документ подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Ваневский и посол Маршалловых Островов в США Джеральд Закиос.

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Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

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