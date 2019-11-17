Украина получила безвиз с тихоокеанским государством

Украинцы и граждане островов смогут передвигаться транзитом и находиться без виз на территории государства на протяжении срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней

Украинцы могут ездить без виз в 120 стран мира / Фото: Depositphotos

Украина вводит безвизовый режим с тихоокеанским государством Микронезии, Маршалловы острова, о чем сообщил в Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Правительство приняло решение 15 ноября.

После подписания документа украинцы и граждане островов смогут передвигаться транзитом и находиться без виз на территории государства на протяжении срока, который не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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В 2018 году Украина и Маршалловы острова продолжали работу над упрощением режима поездок для граждан.В частности, 25 сентября 2018 года во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Украины и Маршалловых островов Павел Климкин и Джон Силк провели встречу.

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Напомним, ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

Также сообщалось, что с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались безвизовым режимом.

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