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  1. Последние новости Украины

"Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами": министр сообщил хорошую новость

15 апреля, 10:02

Сергей Мартынец

Тестирование проходят, в первую очередь, те люди, у которых есть симптомы COVID-19

На сегодняшний день Украина полностью обеспечена тестами ПЦР (полимеразная цепная реакция) для диагностирования коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодняшний день у нас около 200 тысяч ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется: мы закупаем их в Китае, Южной Корее, мы начали производством собственных украинских ПЦР-тестов. Поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены", – сказал он.

Степанов отметил, что ПЦР-тестирование проходят, в первую очередь, те люди, у которых есть соответствующие симптомы COVID-19.

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"Мы сейчас делаем всем без исключения людям, которые болеют на воспаление легких. Очень четко все происходит по алгоритму. Количество тестов мы каждый день увеличиваем", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

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коронавирус Максим Степанов ПЦР ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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