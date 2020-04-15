"Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами": министр сообщил хорошую новость

Тестирование проходят, в первую очередь, те люди, у которых есть симптомы COVID-19

На сегодняшний день Украина полностью обеспечена тестами ПЦР (полимеразная цепная реакция) для диагностирования коронавируса. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украина полностью обеспечена необходимым количеством ПЦР-тестов. На сегодняшний день у нас около 200 тысяч ПЦР-тестов. Более того, это количество постоянно пополняется: мы закупаем их в Китае, Южной Корее, мы начали производством собственных украинских ПЦР-тестов. Поэтому в этом направлении мы полностью обеспечены", – сказал он.

Степанов отметил, что ПЦР-тестирование проходят, в первую очередь, те люди, у которых есть соответствующие симптомы COVID-19.

В тренде Коронавирус уже убил более 100 украинцев: новые данные

"Мы сейчас делаем всем без исключения людям, которые болеют на воспаление легких. Очень четко все происходит по алгоритму. Количество тестов мы каждый день увеличиваем", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина разработала свои высокоточные тесты на коронавирус. Новая тест-система для диагностики COVID-19 на основе количественной полимеразной реакции (ПЦР) прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на этом тесте – 250 грн, тогда как зарубежные аналоги стоят 370-450 грн.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама