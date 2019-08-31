Украина-Польша: американский газ и трудовые мигранты, а история – историкам

/ Фото: president.gov.ua

В воскресенье, 1 сентября мировые лидеры соберутся в Варшаве почтить память погибших во Второй мировой войне. В польскую столицу на целых три дня должен был приехать и Дональд Трамп. Но в пятницу президент США отменил свой визит из-за надвигающегося на Флориду урагана "Дориан". Дональд Трамп лично позвонил Анджею Дуде, чтобы извиниться, пообещав таки приехать в Польшу в ближайшие месяцы. А в Варшаве с 31 августа по 2 сентября его заменит вице-президент Майк Пенс.

Владимир Зеленский прилетает в Варшаву сегодня утром и сразу же отправится на переговоры с Анджеем Дудой. А вот анонсированной встречи с Дональдом Трампом в Варшаве не будет. Возможно, украинский и американский президенты пересекутся в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Правда, полноценных переговоров, по словам спецпредставителя Госдепа Курта Волкера, стоит ожидать только после практических достижений Украины. Конкретные направления будущих достижений Украина и Вашингтон обсудили во время визита в Киев советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

С другой стороны, в Варшаве Владимир Зеленский сможет полностью сосредоточиться на польском направлении. Польско-украинские отношения за последние пять лет нельзя назвать безоблачными. Ошибки делали и Киев, и Варшава. Со сменой власти в Украине, в Польше начали говорить о надежде на перезагрузку отношений. Варшаву интересует снятие моратория на поисково-эксгумационные работы. Киев – восстановление разрушенных украинских памятников в Польше и защита прав украинцев, которые живут и работают в Польше.

Отмена моратория – что взамен

Сегодняшняя встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Варшаве может стать хорошим шансом начать все с чистого листа. Именно в Польшу Владимиру Зеленскому советовали совершить свой первый иностранный визит в качестве новоизбранного президента. Но в Варшаве не обиделись, что сперва Зеленский полетел в Брюссель. Ведь там же, кроме руководителей Евросоюза, украинский президент провел первые переговоры и с Анджеем Дудой. И там же, в Брюсселе, польский президент пригласил Зеленского приехать в Варшаву по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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Двухдневный визит украинского президента в Польшу совпал с назначением нового Кабмина и глав парламентских комитетов. Поэтому, выполнить достигнутые в Варшаве договоренности, если таковые будут, Зеленскому ничего не помешает. Главное, чего ожидают представители правящей партии "Право и справедливость" накануне парламентских выборов в Польше – отмены моратория на поиск и эксгумацию похороненных в Украине поляков. Об этом пару недель назад прямо сказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Киев ввел мораторий весной 2017 года после уничтожения памятника воинам УПА в польских Грушовичах. А в мае того же года в Украинском институте нацпамяти, который возглавляет Владимир Вятрович, сообщили, что за три года в Польше уничтожили или повредили 15 украинских памятников. В сентябре прошлого года посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что для отмены моратория польская сторона должна восстановить минимум два украинских памятника. По информации источников "Сегодня" в украинских дипкругах, еще на встрече в Брюсселе Владимир Зеленский пообещал Анджею Дуде отменить мораторий и сменить главу украинского Института нацпамяти, как только назначит свой Кабмин. И в "Слуге народа" уже начали активно критиковать Владимира Вятровича, мол, именно по его вине отношения Киева и Варшавы переживают не самые лучшие времена. Но где гарантии, что в ответ на отмену моратория польская сторона согласится восстановить разрушенные украинские памятники?

Глава комитета культуры и духовности в прошлом созыве ВР, нардеп Николай Княжицкий считает, что памятники украинцам, уничтоженные вандалами в Польше, которые были официально установлены (в Варшаве же неоднократно заявляли, что некоторые памятники были установлены самовольно – Авт.), должны быть восстановлены. "Я тоже не являюсь сторонником моратория. Мне кажется, что эксгумация и то, что связано с погибшими людьми – это скорее гуманитарный, нежели политический вопрос. Но это точно так же касается и захоронений украинцев в Польше", – сказал сайту "Сегодня" Княжицкий.

В блоге "Варшавський прийом: про що Зеленському говорити з Дудою" директор Института мировой политики Евгений Магда пишет, что польская политическая нация, в отличие от украинской, сформирована, имеет устоявшиеся ориентиры, и если мы будем меряться исключительно количеством наших мертвых, то будем уверенно двигаться к тупику. Поэтому исторический диалог нужно передать историкам и не забывать о принципе "прощаем и просим прощения".

Экономика, газ и трудовые мигранты

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук (надеется войти в межпарламентскую группу дружбы между Украиной и Польшей) считает, что Владимир Зеленский на переговорах с Анджеем Дудой должен предложить новый алгоритм польско-украинских отношений, где больше не будет личных трактовок украинскими и польскими политиками общих страниц истории.

"Если вернуться в 2015-й, вы помните, за что поляки чувствовали, как они говорили, сожаление? Тогдашний президент Бронислав Коморовский выступал в Раде, поляки это смотрели, и мы ему стоя аплодировали. Коморовский уходит, а мы голосуем закон (которым, в частности, признали УПА участниками борьбы за независимость – Авт.), который поляки назвали пощечиной. Это повлияло на президентские выборы в Польше. Коморовский, с которым я говорила, считает, что именно это стало причиной его поражения. На парламентских выборах в октябре, как мы видим, "Право и справедливость" победит. И нам не стоит повторять те же ошибки. Поэтому, надеюсь, президент Зеленский предложит дорожную карту", – сказала сайту "Сегодня" Ирина Верещук.

Глава парламентского комитета по внешней политике Богдан Яременко считает, что вопросы исторической памяти – это проблема, которую пытаются внести в наши двусторонние отношения определенные силы в Польше. "Нужно искать способ снять этот вопрос и отдать его историкам. Он должен перестать быть политическим и таким, который просто отравляет наши двусторонние соглашения. Но это далеко не суть наших отношений. А суть, о чем, очевидно, будут говорить президенты, – общее видение безопасности, угроз и вызовов, в первую очередь со стороны российской милитаризованной агрессивной внешней политики. Это также общее видение Европы, в частности, европейских перспектив Украины", – сказал сайту "Сегодня" Богдан Яременко.

Правда, украинские эксперты, которые давно работают на польском направлении, говорят, что Украину интересует не так восстановление разрушенных памятников в Польше, как строительство газового интерконектора, который позволит получать американский сжиженный газ. По информации издания Biznes Alert, буквально на днях (возможно, и во время визита Зеленского в Варшаву) Украина, Польша и США подпишут меморандум – трехстороннее соглашение о поставках американского газа и использования украинских подземных газовых хранилищ.

Во-вторых, Киеву важно решить проблему с разрешениями на перевозки грузов украинскими автомобилями в Польше. Еще вначале августа уже бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Польша, нарушая Соглашение об ассоциации, на треть сократила количество разрешений на перевозки грузов в 2019 году. Неоднократные двусторонние переговоры на уровне профильных министерств результата не принесли и Украина в шаге от обращения в Еврокомиссию.

Ну, и в-третьих, мы должны найти механизмы более эффективной защиты украинцев, которые проживают и работают в Польше. Вспомнить только последний громкий случай, который обернулся настоящим скандалом. Один из ресторанов в польской Гдыне дал объявление в интернете, что им нужны повара, добавив при этом, "ноль украинцев и других подобных". В ситуацию вмешался даже мэр Гдыни Войцех Щурек, выступив против языка ненависти и ксенофобии в отношении украинцев.

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