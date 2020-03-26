Украина получит 30 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

ООН уже оказало Украине помощь на 160 миллионов для закупки медоборудования

В рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус Организация объединенных наций выделит Украине 30 миллионов долларов помощи для противодействия распространения вируса и предотвращению последствий пандемии. Об этом говорили на Банковой заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква и координатор системы ООН, гуманитарный координатор в Украине Оснат Лубрани.

Ожидаемо, что главной темой встречи стала борьба с коронавирусом. Жовква рассказал, как Офис президента координирует борьбу с пандемией в Украине.

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Замглавы ОПУ поблагодарил представительнице ООН за уже оказанную помощь Украине для закупки медицинского оборудования в объеме 160 млн долл. Отдельно был отмечен объявленный генеральным секретарем ООН Глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, в рамках которого запланировано дополнительно выделить более 30 млн долл. помощи Украине. В этой связи Игорь Жовква отметил, что эта помощь должна направляться, прежде всего, в те регионы, которые нуждаются в ней уже сегодня.

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Жовква также призвал представительницу ООН способствовать привлечению возможностей Всемирной организации здравоохранения для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса, с их иностранными партнерами.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях генсек ООН призвал к глобальному прекращению огня, поскольку мир столкнулся с общим врагом. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни, заявил Гутерриш.

Обращение Генсека ООН twitter.com/UN

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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