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Украина вошла в ТОП-100 стран по уровню свободы прессы

3 мая, 16:57

Татьяна Очеретяна

Украина заняла 96-е место в рейтинге стран

Украина вошла в сотню стран по уровню свободы прессы после того, как на 6 пунктов поднялась в рейтинге и заняла 96-е место. Такие данные опубликовала международная правозащитная организация "Репортеры без границ".

"Можем говорить о таком относительном прогрессе Украины. Действительно, мы вошли в сотню стран, и это впервые, по уровню свободы слова. В то же время я бы не переоценивал все же эти несколько пунктов. Я бы рассматривал, что это прежде всего аванс для украинской власти", - отметил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

В Национальном союзе указывают, что прогресс Украины небольшой из-за безнаказанности за нападения на журналистов. По мнению Томиленко, похоже, что защита прав журналистов для власти не приоритет.

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"К сожалению, мы фиксируем, что в предыдущий год, после смены президента, в общем перезагрузки политической команды, все же больше внимания было сосредоточено на усилия, связанные с усилением медиарегулирования, на разработку такого драконовского закона Бородянского", - рассказывает Сергей Томиленко.

В то же время другие эксперты считают, что оценка Украины в рейтинге заслуженная, ведь Украина не скрывает факты препятствования, если они случаются.

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"Я бы сравнила ситуацию со свободой СМИ с тестированием на коронавирус. Меньше тестируют – меньше данных о препятствовании. То есть мы знаем, что есть страны с авторитарным тоталитарным режимом, где точно хуже ситуация, чем у нас, но получается так, что мы об этом говорим, мы это фиксируем, и в результате мы оказываемся на таком месте", – считает председатель наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлана Остапа.

Напомним, Европейский Союз обеспокоен тем, что в ряде стран пандемия COVID-19 используется как предлог для незаконного ограничения свободы прессы.

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Кроме того, во Всемирный день свободы прессы Министерство иностранных дел призвало мировое сообщество усилить давление на РФ для освобождения незаконно задержанных крымскотатарских журналистов.

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