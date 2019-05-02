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Украина закупит у Турции тепловизоры для противотанковых комплексов

2 мая, 13:38

В Стамбуле "Спецтехноэкспорт" подписал ряд контрактов с турецкой компанией Aselsan

В Стамбуле подписывают контракт. Фото: "Спецтехноэкспорт"
В Стамбуле подписывают контракт. Фото: "Спецтехноэкспорт".

Украина и Турция продолжают военное сотрудничество. В рамках международной выставки IDEF'19, проходящей в Стамбуле, украинская сторона подписала ряд контрактов с турецкой компанией Aselsan по поставкам товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений, сообщает "Спецтехноэкспорт".

Согласно договоренностям, Украина будет импортировать охладительные тепловизоры для установки на системы управляемого противотанкового вооружения, а также получит очередные партии средств защищенной радиосвязи.

Стоит отметить, что компания Aselsan еще с 2017 года является основным поставщиком средств связи УКВ-диапазона для ВСУ, а "Спецтехноэкспорт" выполняет ряд экспортных поставок военной продукции украинского производства в обратном направлении.

Подписание соглашений между украинской и турецкой компаниями состоялось при участии Измаила Демира, главы "Savunma Sanayii Başkanı" – президентской администрации оборонной промышленности.

Как мы сообщали, вчера, 1 мая, в Стамбуле был подписан контракт на поставку Украиной Турции управляемых ракет. Снаряды "Конус" смогут уничтожать вражеские танки на расстоянии в пять километров и пробивать 800 мм брони.

Ранее глава государства Петр Порошенко анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, отметил он.

В марте в Украине испытали турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Смотрите на видео, как это происходило.


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Тег Турция, тепловизор, контракт, птрк, Спецтехноэкспорт

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