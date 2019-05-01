Украина будет поставлять Турции управляемые ракеты: подробности контракта

Снаряды "Конус" смогут уничтожать вражеские танки на расстоянии в пять километров и пробивать 800 мм брони

Фото: "Спецтехноэкспорт".

Пока в стране модернизируют танки под стандарты НАТО с пушками калибра 120 мм, Украина готовит на экспорт новые танковые снаряды. Госпредприятие "Спецтехноэкспорт" подписало соответствующий контракт с Турцией, сообщает пресс-служба компании.

Это произошло в первый день международной оборонной выставки IDEF'19 в Стамбуле. Подписан контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" (MKEK) на поставку 120 мм ствольных управляемых ракет "Конус" производства КБ "Луч".

Так, согласно условиям контракта, на первом этапе Украина будет поставлять управляемые ракеты "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские ракеты будут производиться на мощностях MKEK.

Завершение процедуры подписания и начала производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели.

Управляемая ракета "Конус" предназначена для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО – 120 мм. Ракета способна поражать цель на расстоянии 5 км, что значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Напомним, в начале марта Турция поставила Украине боевые дроны Bayraktar TB2. 20 марта на одном из полигонов в Украине испытали турецкий беспилотник.

Также глава государства Петр Порошенко ранее анонсировал создание совместного украинско-турецкого предприятия. Предприятие будет заниматься производством комплектующих к современной беспилотной технике. Данное предприятие будет создано в Запорожье, отметил он.

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