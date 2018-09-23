Украина запретила ввоз из России еще пяти пропагандистских книг
Книги содержат в себе идеологические доктрины государства-агрессора
Украина не выдала разрешение на ввоз с территории России пяти книг, которые содержат в себе антиукраинскую пропаганду, фальсифицируют историю и навязывают имперские идеологические доктрины государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
В частности, отказано в предоставлении разрешения на ввоз двух детективных романов – Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, в которых героизируются силовые структуры страны-агрессора.
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Импортеры издательской продукции не получили разрешение на ввоз книги "Все, что должен знать каждый образованный мальчик" московского издательства АСТ, в которой навязываются идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора.
Также отказали во ввозе пяти тысяч экземпляров книги Александрова "Большая книга нумерологии", в которой фальсифицируется история Украины, а отдельная глава посвящена президенту РФ Владимиру Путину.
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Отказано в выдаче разрешения на ввоз десяти тысяч экземпляров книги Андрея Филимонова "Головастик и святые". Книга содержит оскорбительные высказывания в адрес украинцев.
В общем комитет предоставил 71 отказ в выдаче разрешений на ввоз 264 тыс. 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по санкциям против 12 российских издательств, которые распространяют книги антиукраинского содержания.
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