Украинцам обещают грозы с градом и чрезвычайную пожарную опасность

В восточных областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, а в западных регионах будет солнечно и сухо

Гроза может быть опасна для жизни / Фото: Pixabay

В Украине в субботу, 17 августа, в восточных областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), а в западных регионах будет солнечно и сухо. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, дожди с грозами прогнозируют в Черниговской, Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях. При этом на востоке будет тепло – температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов, а вот в северных регионах будет прохладнее – в Черниговской и Киевской областях дневная температура поднимется до +19...+21 градуса.

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При этом во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской областях и на Волыни днем температура воздуха будет до +23 градусов. На Закарпатье будет теплее – днем до +26 градусов, а на Прикарпатье – температура чуть ниже – до +22...+24 градусов.

В Одесской и Николаевской областях днем синоптики обещают до +25...+27 градусов, а в Херсонской и Запорожской областях будет температура чуть выше – до +26...+28 градусов. В Крыму будет +25...+27 градусов.

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При этом 17 августа в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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Напомним, что на днях на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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