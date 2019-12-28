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Украинцев будут бесплатно лечить в клинических институтах: подробности

28 декабря, 13:26

Кабмин утвердил перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно

/ Фото: Pixabay

Правительство, которое недавно утвердило тарифы на услуги по пересадке органов, приняло Постановление об изменении финансирования третичной медицинской помощи. Данное решение позволит людям бесплатно получать высокоспециализированную медицинскую помощь в клинических учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМН). Об этом сообщает Министерство финансов.

"Постановление … утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, которые предоставляются пациентам бесплатно за счет средств государственного бюджета, и создает систему обеспечения доступности, своевременности и качества третичной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

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Согласно решению Кабмина, украинцы смогут получить бесплатную медицинскую помощь в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, Институте нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова, Национальном научном центре Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеска.

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Для реализации пилотного проекта в Государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 706,4 млн грн.

Напомним, новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкаяпредставила самые главные приоритеты на своей должности.

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