Украинцев накроют грозы с градом: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Где-то к украинцам придет похолодание, а местами будет жара до +35

Завтра, 28 августа, в Украине снова дожди. Синоптики даже сообщили о штормовом предупреждении, однако местами все еще будет лето в разгаре с температурой за 30, сообщает Укргидрометцентр.

Так, меньше всего повезет жителям запада и частично севера и центра страны, куда придут дожди с грозами. Так, в западных областях ожидается 20-23 градуса, и только на Закарпатье будет 25-27 тепла.

В центре дождь будет в Винницкой, Житомирской и киевской областях; на севере – только в Черниговской. В то же время в этих регионах будет жарко – 28-30, в Кировоградской области до 32 градусов.

Не отступает лето и на востоке страны – там синоптики обещают завра 29-31 градус. А вот на юге будет сильная жара – 30-33 градуса, а в Николаевской области до +35.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на синоптиков, днем 28 августа в западных, северных (кроме Сумской) и Винницкой областях местами грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Штормовое предупреждение касается и Киевской области.

Напомним, как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине синоптики обещают в ближайшие дня жаркие дни и холодные ночи. Дожди в начале недели, которые будут идти на западе, уже в среду заденут центральные области страны.

Также в результате непогоды в Украине были обесточены более 50 населенных пунктов. Град, гроза и порывы ветра оставили без света населенные пункты в двух областях.