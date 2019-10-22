Украинцев "переведут" на зимнее время

В последнее воскресенье октября жители Украины смогут поспать на один час дольше

/ Фото: Pixabay

В ближайшее воскресенье – 27 октября – Украина перейдет на зимнее время. В этот день стрелки всех часов в стране переведут на один час назад.

Переход на зимнее время традиционно происходит в 4:00 последнего воскресенья октября, а в 3:00 последнего воскресенья марта часы возвращаются обратно – на час вперед, то есть на "летнее время".

На сегодняшний день принцип "зимнего-летнего" времени соблюдают больше 70 стран мира, в том числе и Европейский союз.

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Напомним, что в прошлом году Еврокомиссия рекомендовала отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь.

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В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", но эту инициативу аннулировали.

А этой весной от "игр со временем" решила отказаться и одна из крупнейших стран мира – Бразилия. Соответствующий указ подписал глава государства Жаир Болсонару, согласно решению которого, его страна будет жить по зимнему времени.

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