Украинцев порадуют теплые выходные
Местами погоду испортят осадки, но на больше части страны будет комфортно
Сегодня, 8 марта, на большей части Украины тепло и сухо, но ветрено. Местами температура достигла 15-17 градусов тепла, при этом тепло продержится все выходные, сообщает Укргидрометцентр.
Так, завтра, 9 марта, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит от нуля до пяти градусов мороза ночью, днем – 6-11 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой снег. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.
10 марта, в воскресенье, по прогнозам синоптиков, будет облачным, с прояснениями. Температура воздуха ночью – от нуля до пяти градусов мороза, днем – 8-13 градусов тепла. Местами возможен небольшой дождь. Скорость ветра – 7-12 метров в секунду.
Как сообщалось, в Украину пришло весеннее тепло и дожди. В ближайшие несколько дней в Украине значительно потеплеет, но к началу следующей недели погоду подпортят мартовские ливни.
В свою очередь, в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
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