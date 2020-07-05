Украинцев ждет адская жара: синоптики прогнозируют до +39 градусов и грозы

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украине в ближайшие сутки жара не спадет. В Укргидрометцентра по состоянию на воскресенье, 5 июля, уточнили, что в большинстве областей Украины температура воздуха превысит 30-градусную отметку, но в ряде регионов ожидаются и грозы.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, на Буковине, Прикарпатье, Закарпатье и на Волыни будет днем до +25...+28 градусов, без осадков. В Хмельницкой области также будет ясно, днем до +26...+28 градусов, а вот в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях синоптики обещают грозу. Вместе с тем температура воздуха будет выше на Левобережье – если в Хмельницкой области днем прогнозируют до +26...+28 градусов, то в Полтавской области ожидается до +32...+34 градусов.

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В Луганской и Донецкой, а также Днепропетровской областях днем обещают без осадков, до +35...+37 градусов, в Запорожской и Николаевской областях будет сухо, до +36...+38 градусов. В Одесской области прогнозируют грозу на фоне +34...+36 градусов.

При этом самая жаркая погода сегодня ожидается в Херсонской области – дождей не будет, но температура воздуха поднимется аж до +37...+39 градусов.

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В Харьковской области прогнозируют до +34...+36 градусов, без осадков, однако дожди ожидаются в Сумской области, до +28...+30 градусов.

Грозы также обещают сегодня и в столице. Температура воздуха днем поднимется до +27...+29 градусов.

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Отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

Как сохранить здоровье в жару, смотрите в сюжете:

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