Українська
$ 27,18
30,66
  1. Последние новости Украины

Украинцев ждет адская жара: синоптики прогнозируют до +39 градусов и грозы

5 июля, 08:15

Наталья Руда Наталья Руда

Самая высокая температура ожидается в Херсонской области

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украине в ближайшие сутки жара не спадет. В Укргидрометцентра по состоянию на воскресенье, 5 июля, уточнили, что в большинстве областей Украины температура воздуха превысит 30-градусную отметку, но в ряде регионов ожидаются и грозы.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, на Буковине, Прикарпатье, Закарпатье и на Волыни будет днем до +25...+28 градусов, без осадков. В Хмельницкой области также будет ясно, днем до +26...+28 градусов, а вот в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях синоптики обещают грозу. Вместе с тем температура воздуха будет выше на Левобережье – если в Хмельницкой области днем прогнозируют до +26...+28 градусов, то в Полтавской области ожидается до +32...+34 градусов.

Реклама

В Луганской и Донецкой, а также Днепропетровской областях днем обещают без осадков, до +35...+37 градусов, в Запорожской и Николаевской областях будет сухо, до +36...+38 градусов. В Одесской области прогнозируют грозу на фоне +34...+36 градусов.

При этом самая жаркая погода сегодня ожидается в Херсонской области – дождей не будет, но температура воздуха поднимется аж до +37...+39 градусов.

В тренде
Составлен прогноз развития пандемии коронавируса в Украине: что говорят ученые

В Харьковской области прогнозируют до +34...+36 градусов, без осадков, однако дожди ожидаются в Сумской области, до +28...+30 градусов.

Грозы также обещают сегодня и в столице. Температура воздуха днем поднимется до +27...+29 градусов.

Реклама

Отметим, что июнь 2020 года в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет.

Как сохранить здоровье в жару, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода жара прогноз погоды Украина погода в Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменить
Помощь на ребенка в Украине: сколько платят и что хотят изменитьЭкономика
Составлен прогноз развития пандемии коронавируса в Украине: что говорят ученые
Составлен прогноз развития пандемии коронавируса в Украине: что говорят ученыеУкраина
Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
Зеленский ответил, будет ли в Украине
Зеленский ответил, будет ли в Украине "доллар по 100"Экономика
Тревожный сигнал: бизнес сделал совместное заявление об отставке Смолия
Тревожный сигнал: бизнес сделал совместное заявление об отставке СмолияБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять