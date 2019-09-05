Украинцев ждет хорошая погода: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни

Похолодание отступит, а местами даже будет жарко, обнадежила Наталия Диденко

/ Фото: Pixabay

В пятницу и на выходных ожидается комфортная погода, за исключением некоторых областей, в которых пройдут дождь. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 29 градусов. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, погода в пятницу в Украине преимущественно будет приятной.

"Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с навеиванием северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. И все. Днем в Украине ожидается в пределах 23-29 градусов, на западе – 20-24 градуса", – написала Диденко.

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В Киеве погода 6 сентября обещает быть солнечной и теплой, около 24 градусов.

"Суббота и воскресенье – без особых изменений, только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает", – добавила синоптик.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине еще даже не полностью ушла летняя погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробней смотрите в сюжете:

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