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Украинцев ждут температурные качели: где 2 января будет снежить

2 января, 07:03

Сегодня ожидаются перепады температур – от небольшого «минуса», до небольшого «плюса»

/ Фото: Pixabay

Сегодня на большей части территории Украины ожидается сухая и спокойная погода, но на востоке страны можно будет наблюдать некие попытки зимы выдавить из себя снег. В то же время температурный режим будет сменяться небольшими "минусами" и "плюсами". Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на западе страны в Хмельницкой, Волынской и Закарпатской областях от -1 до +1, а в остальных областях региона – до +2. Без осадков.

В центре температура будет "прыгать" в основном от -1 до +1, в Житомирской области – до +2, в Полтавской – до -2. В Киеве температура воздуха ожидается не более одного градуса тепла и без осадков.

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На севере тоже колебания: в Черниговской области 0-2 градуса тепла, в соседней Сумской области – до -2.

А вот в восточных областях, кроме Днепропетровской, ожидается мокрый снег и небольшой мороз до -2 градусов.

В тренде
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Теплее всего сегодня на юге – 1-3 градуса, в Крыму – до +4.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Источник: Сегодня

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