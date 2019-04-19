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Украинцы назвали главные ценности, которые хотят передать потомкам

Сегодня, 08:00

Опроса проводили "Сегодня" и американская исследовательская компания "Edison Research"


Среди ценностей, которые украинцы хотели бы передать своим потомкам, на первом месте находятся честность и порядочность. Об этом свидетельствуют данные опроса "Сегодня" и американской исследовательской компанией "Edison Research".

Среди полтора десятка вариантов ответов выбрать можно было только три.

На второе место украинцы поставили уважение к старшему поколению. На третье место опрошенные поставили веру в Бога и здоровый образ жизни.

Примечательно, что и для женщин, и для мужчин важнейшие приоритеты одинаковы. А вот на третье место женщины поставили веру в Бога. А мужчины – патриотизм.

Напомним, команда "Сегодня" почти две недели вместе с американской исследовательской компанией "Edison Research" изучают настроения украинцев перед вторым туром президентских выборов.

Технологии опроса уникальные и позволяют с минимальной погрешностью определить тенденции общественного мнения.

"Очень важный период для истории Украины. Период очень серьезных выборов. Мы чувствуем, наш заказчик заинтересован в том, чтобы подать самую профессиональную информацию, которой можно доверять", – говорит Нино Джапаридзе.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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Тег видео, украинцы, опрос

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