Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинцы рассказали, чего ждут от новоизбранного президента

Сегодня, 12:48

Жители разных регионов Украины поделились со своими ожиданиями от главы государства


В Украине стартовал второй тур президентских выборов – скоро станет известно, кто займет пост главы государства на ближайшие пять лет. Чтобы лучше понять, чего же ждут от новоизбранного президента избиратели в разных регионах, журналисты "Сегодня" провели собственной блиц-опрос.

100 человек во Львове, Одессе, Мариуполе и Киеве поделились своими ожиданиями от новоизбранного президента. В Харькове граждане ждут перемен, а также снижения цен на проезд в общественном транспорте. Также жителей этого региона беспокоит состояние дорог. В Одессе люди ждут изменений в жизни простого народа, а не в жизни чиновников. Тут надеются, что молодежь будет возвращаться в Украину, а в регионе будут открыты новые рабочие места. Жители столицы ждут от президента действий для прекращения войны на Донбассе. Также киевляне говорят о росте экономики страны и финансового благосостояния граждан. Главным желанием жителей прифронтового Мариуполя является восстановление мира и прекращения войны на Донбассе.

Большинство опрошенных украинцев считают, что президент должен восстановить мир и бороться с коррупционерами.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, украинцы, второй тур, ожидания

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы рассказали, чего ждут от новоизбранного президента". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ровенской области на избирательных участках зафиксировали девять нарушений

Сегодня, 12:46

По всем зарегистрированным фактам полицейские ведут проверку

В Киеве активистка Femen обнажилась у избирательного участка, где голосовал Зеленский

Сегодня, 12:28

Молодая женщина обнажилась по пояс, оставшись в брюках

Порошенко проголосовал во втором туре выборов: опубликовано видео

Сегодня, 12:26

Глава государства похвалил организацию избирательного процесса в Украине

В Кривом Роге избирательница съела бюллетень

Сегодня, 12:04

Полиция зафиксировала и другие нарушения на выборах

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Модели Playboy эффектно поздравляют мексиканский клуб с победой

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

«Аутизм коварен: мне казалось, что со Степой все в порядке»

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Insight прислал первые четкие снимки поверхности Марса

Как ухаживать за денежным деревом: освещение, полив, подкормка

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Вчера, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Вчера, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Почем обойдется арендовать дачу на лето: все о загородной недвижимости в Украине

Вчера, 07:00

Дачи в окрестностях столицы и возле моря тянут на сотни тысяч , но в регионах есть бюджетные варианты

Один день в Горловке: Жительница показала как выглядит центр

Разведка США: Россия пыталась обмануть мир фиктивной ракетой

IndyCar: Эриксону понравилось пилотировать на овале