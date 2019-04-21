Украинцы рассказали, чего ждут от новоизбранного президента

Жители разных регионов Украины поделились со своими ожиданиями от главы государства





100 человек во Львове, Одессе, Мариуполе и Киеве поделились своими ожиданиями от новоизбранного президента. В Харькове граждане ждут перемен, а также снижения цен на проезд в общественном транспорте. Также жителей этого региона беспокоит состояние дорог. В Одессе люди ждут изменений в жизни простого народа, а не в жизни чиновников. Тут надеются, что молодежь будет возвращаться в Украину, а в регионе будут открыты новые рабочие места. Жители столицы ждут от президента действий для прекращения войны на Донбассе. Также киевляне говорят о росте экономики страны и финансового благосостояния граждан. Главным желанием жителей прифронтового Мариуполя является восстановление мира и прекращения войны на Донбассе.

Большинство опрошенных украинцев считают, что президент должен восстановить мир и бороться с коррупционерами.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Напомним, полиция взяла под охрану 199 окружных и 29888 участковых избирательных комиссий. Таким образом, правопорядок на УИК в день выборов будут обеспечивать 40 тыс. правоохранителей.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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