Украинцы стали чаще нарушать правила карантина: результаты исследования

Поздняя весна все же пришла в Украину – бизнес оживает после жесткого карантина, а рядовые украинцы все чаще нарушают карантинные запреты. Об этом свидетельствуют данные опроса компании "Градус", которая вместе с каналом "Украина" проводит регулярные исследования.

Статистика свидетельствует о том, что в начале карантина правил полностью придерживались 55% населения, а сейчас – всего 39%. Количество тех, кто игнорировал ограничения вообще, выросло от одного до четырех процентов. И только тех, кто частично выполнял и выполняет правила, стало немного больше.

Ранее мы писали о том, как, согласно данным соцопроса, украинцы оценивают качество отечественной медицинской помощи.

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Также мы сообщали о результатах исследования на тему: чего больше всего не хватает украинцам на карантине.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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