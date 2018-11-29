Украинцы увлеклись необычными домашними животными
Такие питомцы требуют особого внимания и подхода, а также специфических знаний
Украинцы оказались большими любителями домашних животных — питомцы есть почти у четверти населения (27%). Экзотические любимцы при этом становятся все более популярными. Журналисты "Сегодня" разбирались, кого украинцы выбирают вместо кошек и собак.
Обнюхать, потянуть и разобрать – еноты проявляют интерес буквально ко всему. Заставить енота сидеть на одном месте -дело бесполезное. Самое главное – не наказывать их, ведь еноты ужасно не любят насилия. Поэтому держать енота в клетке не получится, эти животные погибают без свободы. Владелец енота Виталий Петренко отдал любимцу коридор и целую комнату.
"У него еще детский возраст. Поэтому все его занятия – это играть, спать, есть. В течение двух-трех минут разбирает вещь на мелкие запчасти", – рассказывает Петренко.
А провода от телефонов или компьютеров еноты просто сгрызают. Как и хорьки. Правда, последние по большей части дому не вредят, уверяет владелец трех хорьков Павел Волков.
"Не грызут стены, обои и прочее. Но копают. Если есть цветы, все – будут выкопаны", – отмечает Волков.
Поэтому своим питомцам Павел оставляет ящик с рисом или макаронами, где можно покопаться вволю.
"У каждого хорька есть персональная "нычка". Он туда прячет недоеденную еду на потом. Может украсть ручку, резинку от волос и тоже спрятать", – рассказывает Волков.
Иногда в тайнике у хорька оказываются ключи и даже обувь.
Гулять хорьки любят по ночам. Это знакомо и владельцам сов. Любимец Марии Микитюк живет в уличном вольере, в квартиру попадает днем, на несколько часов.
"Надо быть готовым к тому, что дома придется убирать все опасные зоны для птицы. Это розетки, провода, углы, куда может залезть и застрять", – отмечает Микитюк.
А еще, совы, как и хорьки или еноты, требуют правильного питания. А это мыши, черви и специальные витамины. Поэтому решившись на таких любимцев, следует запастись и терпением, и знаниями.
Напомним, ранее Верховная Рада отказалась усилить наказание для живодеров. Законопроект должен был ввести также обязательную стерилизацию и чипирование животных, и запретить убивать животных ради веселья.
Основатель фонда "Вернись живым", владелец двух собак и постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.
законопроект должен был ввести также обязательную стерилизацию и чипирование животных, и запретить убивать животных ради веселья. Основатель фонда "Вернись живым", владелец двух собак и постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", .
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