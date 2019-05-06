Украинцы возвращаются на заработки в Европу, на границе километровые очереди

Пограничники прогнозируют, до конца суток ажиотаж спадет

Километровые очереди на западных границах. Украинцы возвращаются на заработки в Европу после пасхальных выходных. В очередях стоят по 6-8 часов. "Сегодня" поехали на границу и выяснили, когда напряжение спадет.

Константин Волощук с закарпатского Хуста уже третий час стоит в очереди. До пограничного шлагбаума украинско-словацкой границы еще полкилометра.

"Едем в Чехию. Стоим с 8 часов утра. Возвращаемся на работу. После праздников очереди, но давно таких не было, чтобы до самого низа – до заправки", - признается Константин.

"Так как я официально оформлен на работе в Словакии, в Братиславе. Я езжу домой регулярно – туда обратно раз в месяц. И у меня один вопрос, не знаю к кому - почему я должен каждый раз стоять такие большие очереди", – негодует Иван Питулай.

Сейчас на украинско-словацкой границе очередь из более сотни автомобилей. Еще сложнее ситуация в Чопе – в сторону Венгрии. Там оформления тоже ждут более 100 автомобилей, но у венгров вышла из строя база данных.

"В связи с такой сложной ситуацией мы увеличили количество рабочих мест, оборудовали дополнительные места и выставили дополнительные пограничные наряды", – говорит пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

Километровые очереди на границе и в Шегинях на Львовщине. На въезд в Польшу – около двухсот автомобилей. Стоят еще с прошлой ночи.

Но тех, кто возвращается в Польшу на работу, "Сегодня" в Шегинях не встретили. Убеждают – едут по делам или за покупками.

Ждать приходится под ливнем. Он на Львовщине не прекращается уже вторые сутки. Люди часами сидят в машинах. Мокнут под дождем те, кто пересекает границу на пешем переходе, таких сотни.

Пограничники сегодня объяснили, две недели перед Пасхой в Украину заезжали работники, а возвращаться в Польшу все решили в последние три дня.

"Эта очередь была прогнозируема. Однако пункт пропуск не безразмерный, мы не можем забрать большее количество транспортных средств, на которые он рассчитан. Все рабочие места, во всех направлениях движения задействованы. Это где-то на 30% мы получили большую смену", – поясняет представитель Мостиского пограничного отряда Иван Галкин.

За час пропускают 80 автомобилей. Пограничники прогнозируют, до конца суток ажиотаж спадет, потому что к границе подъезжает уже значительно меньше транспорта.

Ранее мы писали, что украинец ехал на работу за 1000 долларов, а попал в рабство на стройку.

Также сообщалось, что украинцы стали меньше выезжать на заработки за рубеж. "Безвиз" открыл европейские границы для украинцев, но эксперты советуют проанализировать все "за" и "против", прежде чем ставить на себе клеймо "гастарбайтер".

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