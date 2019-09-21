Украинец дошел пешком из Киева в Лиссабон: "Ноги не понимают, почему не идут"

Фото: svitnov.com

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Киевлянин Валентин Черненко пешком за пять месяцев дошел из Киева в Лиссабон. Напомним, чтобы исполнить свою мечту и поставить рекорд Валентин стартовал с Бессарабской площади 5 апреля. Он планировал, не используя никакой транспорт, дойти до площади Коммерции в Лиссабоне за 200 дней, но умудрился сделать это за 161 день! Достоверность пройденного километража Валентина контролировалась экспертами Нацреестра рекордов Украины с помощью специального трекера в виде наручных часов. Установил Валентин рекорд или нет, пройдя более 5,5 тыс. км за 161 день, об этом в Нацреестре скажут на днях.

Корреспонденты "Сегодня" связались с Валентином, который 15 сентября вернулся в Киев к своей жене и дочери (уже на самолете). Несмотря на послеполуденное время, путешественник еще отсыпался после рекорда.

"Финишировал я дико уставшим, — рассказал нам Валентин. — Накануне у меня была тяжелая ночь. Я пришел в городок Торреш-Ведраш в 50 км от Лиссабона, но ни в одном из местных отелей не было свободного места, и мне пришлось ночевать прямо на лавочке. В итоге я поспал около двух с половиной часов и с рассветом пошел в Лиссабон. Зайдя в город, ощутил тихую радость, вышел на холм и оттуда увидел конечную точку своего маршрута — площадь Коммерции. Придя туда, я достал украинский флаг и начал им размахивать. Я был очень счастлив".

Кабаны, змеи, молнии

Чтобы достичь своей цели, Валентин прошел пешком по территории 12 стран:

"Были особенно сложные участки пути. Первый — это путь до Житомира на третий день после старта. Я тогда еще не привык к таким нагрузкам, и выдерживать темп ходьбы было очень тяжело. Второй участок — это горы на итальянско-французской границе. Там очень крутые подъемы, необходимо было резко набирать высоту. И третий — пустоши в Испании. Были такие отрезки маршрута, где очень редко встречались села, где не было тени, а солнце палило нещадно. Даже запасы воды и пищи было сложно пополнить. У меня был и такой день, когда на завтрак съел лишь одно печенье и полдня шел вообще без еды. Кстати, во Франции бывало, что я экономил за счет даров природы — собирал и ел ягоды".

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Черненко вспоминает, что за время пути встречались ему и дикие кабаны, и ядовитая змея, и даже лесные пожары.

"Змею увидел за миг до того, как ступить на то место, где она лежала. Было, что из леса вышел кабан, но он испугался меня и удрал. В Португалии я видел лесные пожары. Был настороже, потому как огонь мог стать причиной для смены запланированного маршрута. Было страшно в Испании, когда на открытой местности меня застала гроза с молниями. До укрытия нужно было бежать как минимум час, поэтому это был единственный раз, когда я по-настоящему испугался", — говорит Валентин.

Бюджет

Валентин говорит, что взял с собой две пары обуви и они выдержали дорогу длиной в 5 тыс. км.

"Одна пара кроссовок выглядит ужасно. Я их сфотографирую на память и выброшу. Что касается денег, то я подсчитал, что потратил 3 тысячи 80 евро (85 тыс. 100 грн). Считаю, что для такого путешествия это небольшая сумма", — говорит путешественник.

И шутит, что в отличие от игрушечного бегемота-талисмана, похудел за время похода на 5 кг.

Хочет повторить

Валентин не исключает, что скоро снова отправится в путь, но теперь уже с женой и дочерью:

"Пока что отдыхаю. Знаете, еще не осознаю, что дома. Все еще кажется, что я просто отдыхаю и затем снова в путь. Ноги не понимают, почему они не идут. Следующий маршрут, думаю, будет не таким длинным — от 200 км до 1,5 тысячи".

Напомним, что 12 июня украинцы отмечали вторую годовщину безвизового режима с Евросоюзом.

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